“Dove mi vedo tra dieci anni? Penso ancora in televisione, per un motivo o per un altro, ma spero di nuovo in piedi”. Così Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito nella notte tra il 2 e 3 febbraio alla periferia sud di Roma, nel giorno del suo ritorno al centro federale della Fin a Ostia. A chi gli domanda se sarebbe pronto a incontrare chi gli ha sparato, Bortuzzo risponde: “A me non cambierebbe nulla, ma se me li trovassi davanti magari mi metterei a ridere perché non ha senso quello che hanno fatto. Non si tratta di perdonarli o meno”.

