Decine di migliaia di visualizzazioni per Manuel Bortuzzo che si allena in vasca, tanti i post di incoraggiamento e ammirazione per la tenacia e la grande forza di volontà del giovane nuotatore rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito in un agguato a Roma. “Spettacolo”, “mostruoso”, “leggenda” per Manuel e le sue bracciate. Ad accompagnare il video la sfida lanciata ai campioni Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti: “@greg_palt @gabrydetti vi sfido in un 50 stile!! Quando volete”. “Sei una bestia oh” commenta Paltrinieri, “Quando vuoi te!” risponde Detti, entrambi con un cuore.

