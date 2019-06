Poco fa Giulia Cavaglià ha annunciato la fine della sua relazione con Manuel Galiano. L’ex tronista ha dichiarato che non sta bene, ma che cerca comunque di uscire con gli amici per non pensare a quello che è successo con Galiano.

Adesso Manuel ha pubblicato una storia, nella qualche bacchetta la Cavaglià e parla di ‘vittimismo senza senso’.

“Partendo dal presupposto che questa sarà la mia prima e ultima risposta riguardante tutta questa storia, perché le guerre social non fanno parte di me, soprattutto per cose così delicate e private. Il flop si sarebbe preso altri tre mesi di insulti pur di copriti e comportarsi da signore nei tuoi confronti. Ma questa tua scenata di vittimismo senza senso mi ha spronato a cambiare idea”.

Secondo voi la soap è davvero finita qui?



