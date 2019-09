Sono state comunicate le date del tour di Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo: ecco tutti gli appuntamenti in programma.

Manuel Agnelli ritorna in tour, accompagnato sui palchi dalla presenza di Rodrigo D’Erasmo: il duo presenterà al pubblico le canzoni più apprezzate degli Afterhours, anche se in chiave inedita.

Non è tutto: Agnelli e D’Erasmo, infatti, arricchiranno la scaletta musicale anche con brani polistrumentali e letture che hanno ispirato i lavori presentati nel corso degli ultimi anni. Ecco tutte le date autunnali.

Manuel Agnelli, tour con Rodrigo D’Erasmo: le date dei concerti

Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo gireranno lo Stivale in questo tour insieme. Ecco, nello specifico, tutte le date dei concerti che il duo terrà da nord a sud del paese:

18.11 Roma, Auditorium Conciliazione

20.11 Brindisi, Teatro Verdi

22.11 Verona, Teatro Filarmonico

23.11 Brescia, Teatro Display

26.11 Ravenna, Teatro Alighieri

28.11 Varese, Teatro Open Job

30.11 Bologna, Auditorium Manzoni

02.12 Como, Teatro Sociale

04.12 Venezia, Teatro Goldoni

06.12 Firenze, Tuscany Hall

07.12 Asti, Palco 19

09.12 Parma, Teatro Regio

10.12 Milano, Teatro Degli Arcimboldi.

I biglietti saranno disponibili a partire dal 6 settembre 2019.

Ecco un video di un precedente spettacolo:

An Evening with Manuel Agnelli: uno show di musica e cultura

Continua così anche in autunno il tour del fondatore degli Afterhours che già ha emozionato i fan nei primi mesi del 2019. L’artista aveva infatti solo messo in pausa il suo progetto durante l’estate, per suonare tra l’altro in due appuntamenti con la band storica. Finite le vacanze, però, ha ripreso in mano l’avventura solista, con tanti appuntamenti in tutta Italia.

Ricordiamo che i concerti di An Evening with Manuel Agnelli non sono semplici show musicali, ma spettacoli unici dove la musica (in chiave acustica) si unisce allo storytelling, e dove il repertorio classico di Manuel si fonde con cover di canzoni immortali. Insomma, un vero e proprio omaggio alla musica e alla cultura, firmato da uno degli artisti italiani più in gamba degli ultimi trent’anni.