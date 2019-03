Manuel Agnelli torna in tv con Ossigeno. L’approfondimento culturale del frontman degli Afterhours parte a fine marzo.

Manuel Agnelli torna a condurre Ossigeno. A pochi mesi dalla fine di X Factor 2018, la sua ultima edizione al tavolo dei giudici, il leader degli Afterhours torna in televisione, alla guida dell’approfondimento culturale di Rai 3 Ossigeno.

Lo ha annunciato lo stesso cantautore con un post sui canali social del gruppo milanese.

Manuel Agnelli torna in tv con Ossigeno

Nella comunicazione social condivisa dagli Afterhours si legge: “Eh sì, Ossigeno sta per tornare con una seconda edizione. Musica, ospiti e interviste torneranno a fine marzo nella seconda serata di Rai 3. Pronti?“.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica italiana. La prima edizione del programma andò in onda tra febbraio e marzo del 2018 e ospitò artisti importanti come Ghemon, Ben Harper, Brunori Sas, gli Editors e gli Zen Circus, gruppo di Andrea Appino che è stato tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2019 con il brano L’amore è una dittatura.

Manuel Agnelli

Manuel Agnelli: da X Factor a Sanremo

In televisione Manuel Agnelli è diventato un personaggio molto seguito e apprezzato durante le sue tre edizioni come giudice di X Factor. Dopo la delusione del 2018, l’artista ha deciso però di abbandonare il programma per dedicarsi ad altri progetti.

La sua ultima apparizione televisiva è stata durante l’ultimo Festival di Sanremo, come ospite nella serata dei duetti di Daniele Silvestri per il brano Argentovivo con Rancore. Agnelli è infatti coautore del premiatissimo pezzo presentato alla kermesse, e la versione con il suo intermezzo è in verità quella originale, lanciata successivamente come singolo.

Che possa esserci dunque anche Daniele Silvestri tra gli ospiti della nuova edizione di Ossigeno? O magari il rapper Rancore? Lo scopriremo solo tra poche settimane.

Di seguito il post pubblicato su Facebook dagli Afterhours: