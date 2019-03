Intervistato da Peter Gomez nel programma La Confessione, Manuel Agnelli ha parlato del suo rapporto complicato con Fedez.

“Rapporti difficoltosi? Alti e bassi, sì. Comunque, difficoltosi perché siamo due persone completamente diverse, anche anagraficamente, viviamo due vite molto diverse, abbiamo degli scopi molto diversi nella vita. Il suo scopo? Non lo so, lo saprà lui, però diciamo che quello che ha dimostrato fino ad adesso è quello di vincere. Se è la musica? Non so. Io ritengo che lui sia anche una persona con delle capacità musicali. Le sue più grandi capacità per me sono altre: è un imprenditore pazzesco, ha un fiuto pazzesco secondo me per questo. Però è stato uno dei migliori giudici di X-Factor decisamente. A X Factor mi è piaciuto perché è un personaggio capace di gestire le situazioni, la sua immagine, è capace di gestire anche alcuni musicisti, non sempre, però comunque è un ottimo produttore e quindi sa gestire anche il talento, sa gestire la sua immagine. Chi meglio di lui? Quindi in televisione funziona molto”.

Se Manuel Agnelli ha promosso Fedez come giudice, ha invece stroncato Simona Ventura, etichettandola come la peggiore dietro al bancone di X Factor. In questo caso non sono affatto d’accordo, Super Simo è stata una delle migliori giudici insieme a Morgan, Manuel, Mara, Fedez e Arisa.

“Cultura musicale per Simona Ventura? Non credo. La scatola conta più del contenuto. La televisione è strana. […] Il peggior giudice? Direi Simona Ventura. Mentre Morgan è stato il più bravo di tutti. Come giudice è il più bravo di tutti”.

