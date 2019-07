“La cosa positiva è che il governo abbia deciso di mettere risorse per rafforzare i centri per l’impiego coi navigator che, come sappiamo, hanno avuto finora performance molto modeste (anche se in alcune Regioni ci sono realtà molto efficienti). Purtroppo, però, per ora sembra anche l’unica”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Mario Mantovani, da qualche mese alla guida di Cida, la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità che rappresenta anche moltissimi responsabili delle risorse umane, alla vigilia del ‘battesimo’ dei navigator in programma domani a Roma con il vicepremier Luigi Di Maio e il presidente dell’Anpal, Mimmo Parisi.

Fonte