Nella nuova fase della gestione dell’emergenza coronavirus, “ripartiamo dal lavoro” e ripartiamo dalle competenze perchè “serve più managerialità”. L’auspicio viene da Mario Mantovani, presidente Cida, vicepresidente Manageritalia e autore del libro ‘Il lavoro ha un futuro anzi tre’. L’emergenza coronavirus, dice, ha messo in risalto “il valore della contrattazione collettiva, consentendo di evitare, per la maggior parte dei lavoratori italiani, la spirale della disoccupazione e della mancanza di redditi, con provvedimenti semplici e immediati, quali il blocco dei licenziamenti”. Permane però “una disparità, ormai pericolosa e anacronistica tra lavoro “dipendente” e lavoro “autonomo”- annota Mantovani- che si è palesata soprattutto nella gestione dei sussidi: cassa integrazione in deroga da un lato e reddito d’emergenza dall’altro, entrambi peraltro varati tra dubbi e complessità realizzative”. “Il lavoro generalizzato da remoto, il nuovo concetto di attività “indispensabili” e i vincoli d’accesso alle sedi fisiche hanno poi aperto nuovi filoni organizzativi e contrattuali, introducendo nuove variabili, la cui portata nei prossimi accordi sarà probabilmente elevata”, osserva il presidente della Cida.

Fonte