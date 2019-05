“Nel nostro mondo c’è sicuramente attenzione alle misure che il governo sta proponendo, in particolare sul fronte fiscale, perché certamente la riduzione delle imposte che sulla nostra categoria gravano in maniera molto significativa (parlo dell’Irpef) non può che riscuotere interesse. La posizione prevalente, però, è di una certa preoccupazione perché evidentemente questa leva espansiva si può facilmente trasformare, in un Paese come il nostro, in una cosiddetta ‘espansione recessiva’, come l’ha chiamata questa mattina il governatore Visco”. Lo dice, ad Adnkronos/Labitalia, Mario Mantovani, presidente della Cida, confederazione che riunisce manager e alte professionalità dei settori pubblici e privati. “Invece cioè di portare nuova linfa all’economia -spiega Mantovani- può creare un dissesto dei conti che, vista la situazione debitoria maturata negli anni dal nostro Paese, può diventare molto difficile da gestire”.

