“Si è svolto oggi un incontro tra i tecnici del ministero del Lavoro e i rappresentanti delle associazioni per le agenzie per il lavoro per avviare il percorso di coinvolgimento delle agenzie per il lavoro nell’attuazione delle attività di inserimento lavorativo dei percettori del reddito così come previsto dal decreto”. E’ quanto si legge in una nota del ministero. “Il ministero del Lavoro – continua la nota – è consapevole dell’importante ruolo svolto dalle agenzie per il lavoro e ha ben presente la centralità della loro rete operativa sul territorio. In quest’ottica, si è concordato di procedere a un confronto di dettaglio per ottimizzare il ruolo delle agenzie per il lavoro all’interno delle azioni del reddito di cittadinanza”.

