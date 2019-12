Mannarino al Musée d’Orsay di Parigi: il cantautore romano sarà il primo artista italiano a suonare in uno dei musei più importanti del mondo.

Mannarino suonerà all’interno del Musée d’Orsay di Parigi, uno dei più importanti al mondo. Il cantautore romano è stato invitato alla rassegna francese Curieuse Nocturne e si esibirà il 16 gennaio 2020.

Sarà una prima volta assoluta per un artista italiano. Mai nessuno aveva infatti avuto occasione di suonare in una location davvero unica nel suo genere.

Mannarino al Musée d’Orsay di Parigi

Ad annunciare questa sua prima volta al Musée d’Orsay, almeno come artista, è stato lo stesso Mannarino attraverso il suo account Instagram: “Ho ricevuto un invito davvero speciale, suonerò in uno dei posti più belli del mondo, circondato dalla potenza di centinaia di opere d’arte che raccontano vite, visioni, amori, paure e incendi dell’anima di donne e uomini grandissimi“.

Ecco il post:

Ma perché proprio Mannarino? La spiegazione della scelta l’ha fornita il direttore della programmazione culturale della rassegna, Luc Bouniol-Laffont: “Mannarino è uno dei più grandi artisti della sua generazione. La sua musica, colorata e profonda allo stesso tompo, lo identifica come erede diretto di artisti, musicisti, poeti e pittori del XIX secolo. Lo abbiamo scelto come invitato d’onore al nostro carnevale per permettere al pubblico francese di scoprire la poesia della festa ‘all’italiana’ attraverso la sua musica“.

Mannarino a Parigi: cosa suonerà il cantautore

Sarà l’inizio di una nuova avventura, afferma nella sua caption Mannarino. Ma quale sarà la proposta musicale da lui presentata in un contesto così particolare? Non è ancora svelata la setlist, ma sappiamo che la sua performance sarà formata da tre session in cui canterà alcuni dei pezzi più importanti del suo repertorio.

Un repertorio formato da quattro album: Bar della rabbia, Supersantos, Al monte e Apriti cielo. Chissà che nei prossimi mesi a questa discografia non possa però aggiungersi un nuovo capitolo, visto che ormai da tempo l cantautore romano è al lavoro su nuova musica.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/officialMannarino/

