Grecia Colmenares è di nuovo single, ma lei forse ancora non lo sa.

Tornata in Italia da L’Isola dei Famosi da poco più di una settimana, l’attrice delle telenovelas si è ritrovata improvvisamente senza fidanzato, dato che il giovane modello che aveva presentato alla stampa ed a Barbara d’Urso si è consolato fra le braccia di Manila Gorio, conduttrice e manager.

Dopo le prime foto dei baci, a confermare la relazione è stata proprio Manila che su Instagram ha scritto: “Noi, il resto è noia” con tanto di cuoricino e tag al modello.

Grecia, in tutto ciò, su Instagram non ha commentato, così come neanche Chando.