Qualche giorno fa ho pubblicato le foto dei baci tra Chando e Manila Gorio.

Oggi l’ex fidanzato della regina delle soap ha negato categoricamente la presunta relazione con la Gorio.

“Spetta solo a me qualificare qualcosa. Io vi dico che è solo amicizia. Forse è successo solo nella sua testa. Se io fossi stato con una donna trans o un ragazzo gay non avrei problemi a dirlo. Io non sono così non mi vergognerei se fossi andato anche con un uomo. Io bacio i miei amici sulla bocca, è il mio modo di essere. Lei parla di notti d’amore? Io no, non è successo nulla. Nessuno mi sta dicendo di negare la cosa, questa è la verità”.