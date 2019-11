Sono comparsi stamattina a Casalecchio di Reno, vicino al municipio del comune alle porte di Bologna manifesti di insulto contro Laura Boldrini. Una campagna dell’estrema destra segnalata oggi in varie città d’Italia tra cui Cuneo, Macerata, Termoli, Trieste e Brescia. Non solo. A Cittadella la Digos di Padova ha trovato un volantino contro il deputato dem Emanuele Fiano. Sul foglio svastiche, immagini di Hitler e la scritta a mano “Fiano ebreo di m…”.

Antisemitismo, razzismo, odio. Crescono gli attacchi e le minacce dell’estrema destra e di gruppi neonazisti. Il volto in primo piano dell’ex presidente della Camera dei Deputati compare sui manifesti con la scritta “Pensa come vuoi, ma pensa come noi” in stampatello maiuscolo. E ancora: “Gli immigrati ci offrono uno stile di vita che presto sarà molto diffuso tra tutti noi”. Alla base del manifesto un simbolo con la scritta “Ministero della verità”.

Un attacco grave che si aggiunge all’episodio del volantino contro Fiano, figlio di Nedo, l’unico scampato di un’intera famiglia ad Auschwitz. “Se voi pensate di farmi paura, o di tapparmi la bocca avete sbagliato famiglia. Non ci hanno eliminato i nazisti veri, figuratevi se ci riuscirete voi” reagisce Emanuele Fiano su Facebook.

“L’inquietante volantino ritrovato nel corso delle perquisizioni contro i gruppi di estrema destra a Padova contro il nostro deputato Emanuele Fiano, i manifesti insultanti che ancora una volta si scagliano contro Laura Boldrini comparsi sui muri di diverse città italiane, sono episodi gravi e allarmanti che meritano una risposta forte da parte di tutte le istituzioni e l’individuazione dei responsabili” reagisce il Pd.

Proprio nel giorno in cui l’azione della Digos ‘Ombre nere’ porta alla luce l’esistenza del tentativo di costituire un’organizzazione filonazista, xenofoba e antisemita, “denunciamo il ripetersi di intollerabili attacchi a esponenti del Partito democratico. Di certo non ci faremo intimidire, ma nessuno può pensare di sottovalutare questi segnali”.

“Vicinanza e affetto per Laura Boldrini ed Emanuele Fiano. La comunità del Pd è la comunità dei diritti. Non ci faremo intimidire, né taceremo. Difendiamo i principi democratici della nostra Costituzione” twitta Graziano Delrio capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.