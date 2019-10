Mango, Tutto l’amore che conta davvero: la raccolta definitiva della musica del grande cantautore lucano, al cui interno è presente un feat. con Lucio Dalla.

A cinque anni dalla scomparsa del grande Pino Mango è in arrivo un cofanetto con tutto il meglio della sua musica. S’intitola Tutto l’amore che conta davvero, e contiene al suo interno anche un featuring con Lucio Dalla.

Il progetto è stato fortemente voluto dalla moglie e dai figli del cantautore, cui sarà dedicata un’intera giornata durante la Milano Music Week.

Mango, Tutto l’amore che conta davvero: la raccolta

Tutto l’amore che conta davvero è in uscita il 15 novebre 2019. Al suo interno sono contenute, in tre raccolte tematiche, registrazioni dal vivo mai pubblicate prima d’ora.

Del cofanetto saranno disponibili tre versioni: una deluxe con 4 CD, una light con 3 CD e una in vinile. Ad anticipare questa nuova uscita sarà diffuso dal 1° novembre come singolo Forse che sì, forse che no, emozionante duetto di Pino Mango con un altro grande cantautore scomparso, Lucio Dalla.

Milano Music Week: una giornata per Mango

Come annunciato dalla moglie di Mango, Laura Valente, e dai figli Filippo e Angelina, novembre sarà un mese ricco di iniziative per ricordare l’artista lucano scomparso cinque anni fa.

Durante la Milano Music Week sarà infatti dedicata al grande Pino un’intera giornata, con un incontro durante la mattina per gli studenti nell’Aula Magna dell’Università Statale e un evento durante la serata al Teatro dell’Arte della Triennale, patrocinato dal Comune.

Ricordiamo inoltre che nel mese di ottobre il cantautore è tornato a rivivere anche attraverso una canzone a lui dedicata dal cantautore e rapper Willie Peyote, presente nel suo nuovo album Iodegradabile.



