Un vero e proprio “tributo d’amore che continuiamo ad avere nei confronti di Pino”. Un affetto che “insieme a Filippo e Angelina (i figli ndr), che hanno curato e ideato con me questo lavoro, abbiamo nei suoi confronti. Verso di lui c’è ancora tanto affetto”. E’ con queste parole che, conversando con l’AdnKronos, Laura Valente vedova del cantante Mango, scomparso a Policoro l’8 dicembre del 2014, descrive ‘Tutto l’amore che conta davvero’, il cofanetto che raccoglie la produzione dell’artista in uscita il 22 novembre a quasi cinque anni dalla sua morte. Un contributo, pubblicato da Warner Music Italy, suddiviso in tre raccolte tematiche e disponibile in tre versioni. Intanto, è in rotazione radiofonica il singolo ‘Forse che sì, forse che no’ (feat. Lucio Dalla), un duetto con l’amico Lucio Dalla.

