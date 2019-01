UNA BIMBA di tre anni ha mangiato per la prima volta dalla nascita, grazie a un intervento di ricostruzione

In casi simili si rende quasi sempre necessario sostituire l’esofago utilizzando una parte dello stomaco o con un tratto di intestino, ma in questo caso, nonostante la complessita’ dovuta agli esiti dell’intervento precedente, i chirurghi sono riusciti ad asportare il tratto cicatriziale e a ricostruire un normale esofago utilizzando esclusivamente tessuto esofageo. Il decorso postoperatorio nella Rianimazione pediatrica si e’ prolungato per piu’ di un mese. Ora la bambina e’ ricoverata nel reparto di degenza ad Alta Intensita’ della Chirurgia pediatrica e sta progressivamente recuperando l’uso della bocca per alimentarsi con il supporto dello staff infermieristico, del Servizio di Logopedia e dei genitori affidatari. La piccola potra’ presto tornare nella sua famiglia naturale e condurre una vita normale.

