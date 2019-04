MANDURIA – “Da giorni mi è crollato tutto addosso. Di una cosa sono certa: io non sono la mamma di un mostro”. Questa signora, bassina, minuta, elegante, per bene, è la mamma di uno dei 14 ragazzi indagati per la morte di Antonio Stano.

Dove avete sbagliato?

“Non lo so. Ma è evidente, visto quello che è accaduto, che come genitori abbiamo fallito. Non siamo riusciti a indicare la linea di confine tra il bene e il male. Però vorrei dire una cosa”.



Prego.

“Non sono tutti uguali. In questa storia ci sono ragazzini, come mio figlio, che hanno avuto soltanto la colpa di ricevere alcuni video, orrendi per carità, soltanto per essere in una chat sbagliata”.

Sono stati zitti. Hanno riso.

“Non voglio giustificarli, perché non c’è niente da giustificare. Ma io penso che non abbiano capito”.

Cosa?

“Che non si bullizza soltanto un ragazzo della loro età. Che mortificare una persona, anche quando è adulta e indifesa, significa anche ucciderla, nell’animo. Non hanno capito quello che stavano facendo. Ma io nemmeno se lo vedo, credo che mio figlio abbia toccato un capello di quel signore”.

Non avete capito nemmeno voi quello che stava accadendo.

“Vero. Abbiamo sbagliato. Ma mi chiedo anche: dove? Mio figlio è uno sportivo, non si droga. Non ha mai avuto più soldi in tasca del dovuto, perché non ha mai fatto niente di male. Quali segnali dovevamo avere per capire che c’era qualcosa che non andava?”.

Non vi ha mai parlato di Antonio?

“Mai. Né io lo conoscevo. Viviamo in zone diverse”.

E il telefonino?

“Chiedo ai genitori di figli dell’età del mio: controllate il telefono? Come si fa a vedere cosa hanno in questo aggeggio dei ragazzini di 16, 17 anni? Noi conoscevamo i suoi amici. Studiano tutti, sono famiglie di persone per bene. Ripeto: niente droga, scuola, io non immaginavo. Non so come ho fatto, ma non immaginavo. C’è anche un altro punto. Posso dire?”.

Dica pure.

“Cominciamo a domandarci che fanno i ragazzi in un centro come questo. Non c’è niente, stanno in giro, davanti ai bar, ha chiuso anche il campo dell’oratorio perché ci sono i lavori. Passano male il loro tempo, ho letto che qualcuno ha parlato di noia ma secondo ma la questione è diversa: nessuno si occupa di loro”. Fa una pausa. “Forse nemmeno noi, non lo so, io ho pensato sempre di essere una brava mamma, che mio figlio era straordinario. Ha sbagliato, doveva fare qualcosa che non ha fatto. Arrabbiarsi, dire agli amici di smetterla. Non è stato forte abbastanza. Ma anche noi genitori non abbiamo fatto quello che dovevamo. Mi dispiace, che disastro”.