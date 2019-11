ROMA – E’ un’Italia da record in un 2019 da incorniciare. Dopo il roboante 9-1 all’Armenia, la striscia di 11 vittorie consecutive e il girone di qualificazione europeo chiuso con 10 vittorie in 10 partite, il lavoro di Roberto Mancini viene elogiato da due grandi ex ct azzurri come Arrigo Sacchi e Dino Zoff.

Sacchi: “Questo gruppo fa paura”

“Questa nazionale mi fa divertire, c’è entusiasmo, bellezza e generosità, non ci si annoia. E’ un gruppo che mi fa quasi paura”, così Arrigo Sacchi intervistato dal programma di Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora”. “Noi oggi siamo abituati ad esaltare subito i ragazzi – spiega l’ex allenatore di Milan e Real Madrid – e la maggior parte di loro poi ci credono ed è in quel momento che diventano egoisti, individualisti e con eccessi di protagonismo. Devono continuare così ma prima di tutto devono capire che loro valgono per i valori morali che stanno esprimendo in campo”. C’è spazio poi per un commento sul delicato momento dei rossoneri, che si trovano addirittura in zona retrocessione: “No, in B non andremo. Ma ricordatevi sempre una cosa: il club vale più della squadra, e se le cose non vanno bene il primo problema è proprio il club”.

Zoff: “Bravo Mancini, ma 9-1 è umiliante”

Anche Dino Zoff si è congratulato con Mancini per il grande cammino degli azzurri. L’unica critica, ripensando alla goleada rifilata all’Armenia, è appunto sul risultato: “La nazionale sta andando alla grande, Mancini è stato bravissimo. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stato il risultato: mi dà la sensazione di umiliare troppo l’avversario. Io sono uno sportivo quindi la vedo da vecchio”. Il mitico portiere vede gli azzurri tra i favoriti all’europeo: “Una buona nazionale non deve avere paura di tanti in Europa e credo che se la possa giocare con tutti. Tutti quelli andati in campo sono stati all’altezza. Mancini è stato bravo e adesso ha la difficoltà per i 23, ma per gli allenatori è meglio avere questo genere di difficoltà”.

I possibili candidati, Zaniolo scala gerarchie

Staccato il pass per Euro 2020 con largo anticipo e a suon di vittorie, ora il compito per il ct azzurro Mancini si fa arduo, per sua stessa ammissione. “Abbiamo sei mesi per preparare l’Europeo, ci sono cose da preparare e la difficoltà sarà lasciare fuori dai 23 chi magari se lo meriterebbe”, ha detto il tecnico jesino al termine della goleada all’Armenia a Palermo. Ed in effetti, dopo mesi di “esperimenti” , per il ct è tempo di tirare le somme e individuare la lista dei 23 che prenderanno parte all’Europeo itinerante del prossimo mese di giugno. Tra questi, dovrebbe esserci Niccolò Zaniolo: “Una serata perfetta e indimenticabile, prima doppietta in Nazionale A… un altro sogno esaudito”, il post del centrocampista nella notte di Palermo. Con le due reti segnate allo stadio Barbera, Zaniolo diventa infatti il romanista più precoce (20 anni e 139 giorni), superando l’ex capitano Daniele De Rossi (in gol a 21 anni 42 giorni).

Poche chance per Balotelli e Kean

In porta, date per certe le convocazioni di Donnarumma e Sirigu, il ballottaggio è per il terzo portiere tra Meret e Gollini, favorito il primo. Più complicata la scelta dei difensori. Tra i centrali scontate le convocazioni di Bonucci, Chiellini (se sarà pienamente recuperato), Acerbi e Romagnoli. Chance di Europeo anche per il granata Izzo mentre al momento è un’incognita quella del romanista Mancini. Tra i terzini Emerson Palmieri e Florenzi sono stati i più utilizzati e quindi sembrano in pole per la convocazione. Il ct dovrà poi decidere chi premiare tra Di Lorenzo, Piccini, D’Ambrosio e Lazzari, da un lato, e Biraghi, Spinazzola, De Sciglio, dall’altro. Per il centrocampo sembrano pochi i dubbi del commissario tecnico: Barella, Verratti e Jorginho sembrano i punti fermi, subito dietro l’interista Sensi e il gioiellino della Roma Zaniolo (che potrebbe essere utilizzato anche come esterno d’attacco). Lorenzo Pellegrini e Tonali sono a oggi dentro, deve invece recuperare terreno Cristante. In attacco sicuri del posto Immobile e Belotti: la loro convocazione sembra certa così come gli esterni Chiesa, Insigne e Bernardeschi. Possibili poi le convocazioni di El Sharaawy ed anche quella di Berardi, mentre sono ridotte al lumicino le possibilità di vedere Mario Balotelli in azzurro a Euro 2020, così come quelle di Moise Kean.







