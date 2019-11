PALERMO – Spagna, Germania, Inghilterra, Francia. Nella rosa delle avversarie preferite dal ct per le due amichevoli di marzo, in cui la Nazionale potrà verificare il proprio livello di forza a ridosso dell’Europeo, ci sono 4 squadre che hanno vinto il Mondiale. Lo ha detto Roberto Mancini a Radio Rai: “Mi piacerebbe affrontare Nazionali che hanno fatto la storia del calcio. Secondo me sarebbe importante”. La riuscita riforma tattica dell’offensivismo può portare la sua Italia a capovolgere lo stereotipo della Nazionale italiana che si esalta soltanto nei momenti difficili e che vince grazie alla forza della sua difesa.

Stavolta il punto di forza dell’Italia è attaccare sempre: “Ci sono riuscite altre Nazionali, prima o poi ci riusciremo anche noi. Speriamo che questa sia la volta buona”. Intanto Mancini si gusta gli elogi: “Sono contento per i ragazzi: se lo meritano, a maggior ragione se consideriamo da dove eravamo partiti. Arriveranno anche i momenti difficili e lì dovremo essere forti”. Stasera contro l’Armenia la prova sarà anche per il centrocampo. Il ct non esclude la presenza di Tonali e Castrovilli: “Potrebbe succedere. Vedremo il recupero fisico di chi ha giocato in Bosnia, le due partite sono molto ravvicinate”.









