“Pogba non stava bene e Lukaku torna in gruppo”

Niente Real Madrid. La mancata convocazione per la gara di ieri nell’International Champions Cup contro il Milan e le continue voci di mercato che lo vorrebbero alla corte di Zinedine Zidane, non sono prove di una cessione. A blindare Paul Pogba è lo stesso allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer: “Non ho dubbi, Pogba resta”.

Il tecnico dei Red Devils giustifica così la mancata convocazione del francese nell’amichevole con i rossoneri, allontanando illazioni su una sua cessione: “Non mi aspettavo che venisse con noi, gli ho parlato dopo l’allenamento e non si sentiva bene. Non è proprio un infortunio, ma aveva un dolore e non abbiamo rischiato nulla”. Solskjaer, complice il fatto che giovedì si chiude il mercato in Inghilterra, cala la saracinesca anche per quanto riguarda Romelu Lukaku, seguito con particolare attenzione da Juventus (scambio con Paulo Dybala) e Inter. “Penso che Lukaku tornerà in gruppo la prossima settimana – afferma -. Con Romelu ho parlato per spiegare come comportarsi in certe situazioni, non ci sono altre novità”.

Anche “Marca” dice addio a Pogba

Tornando a Pogba, il Real sembra aver perso le speranze. “Marca”, per esempio, dà ormai per tramontato l’affare in ottica spagnola. Zidane però può ‘consolarsi’ con l’arrivo ormai imminente di Donny van de Beek, grande protagonista la scorsa stagione con l’Ajax. “Questione di ore”, evidenzia il quotidiano iberico parlando invece di “missione impossibile” per il francese.