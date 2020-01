“Le ambizioni dello United non coincidono per ora con le sue”

– “Pogba al momento non è felice, vedremo in estate se cambiare o meno società”. Mino Raiola, agente del centrocampista francese non è esclude che il suo assistito possa lasciare il Manchester United: “Oggi Paul è dispiaciuto perché non sta giocando, visto che sta recuperando dall’operazione. Vedremo a giugno se Paul è ancora nei piani del Manchester e se il Manchester è ancora nei piani di Paul”.

Raiola non esclude nulla: “L’ho visto tornare al Manchester United quando la gente non pensava che tornasse anche se si tende a dimenticarlo. Si pensa che fosse l’unico club che lo voleva ma in realtà è Paul che ha scelto lo United. Ma è sotto gli occhi di tutti che le ambizioni di club e giocatore non stanno coincidendo in questi ultimi anni. Se il giocatore e il club non sono felici, ci sono tanti modi per risolvere la questione, ma non ora. Non è il momento di lavorare a ciò che potrebbe succedere in estate”, dice.

“Punto a soddisfare sia Paul che il Manchester”

Raiola non esclude, quindi, neppure un rinnovo del contratto del giocatore, che scade nel 2021. “Il mio rapporto con il club è buono, è un rapporto professionale e onesto. Mi aspetto che i miei giocatori e le mie squadre siano felici, il mio lavoro è soddisfare entrambe le parti. Lui ha bisogno di tornare in forma e di tornare a giocare. Il mio lavoro è ascoltare. Dio mi ha dato due orecchie e una bocca per cui è meglio alle volte ascoltare che parlare”.