Manchester United, Mourinho: "I miei nemici godono ma io sono ancora qui"

Josè Mourinho (ansa)

MANCHESTER – “Sono vivo e sono ancora qui”. Dritto per la sua strada, nonostante il flop stagionale sia praticamente un fatto d’attualità. José Mourinho difende il suo lavoro e quello di un Manchester United ancora scottato per l’eliminazione dalla Champions League per mano del Siviglia. “Nel 2012 lo United è uscito ai gironi con Benfica, Basilea e Galati, nel 2013 agli ottavi e io ero sull’altra panchina, nel 2014 ai quarti, nel 2015 fuori dall’Europa, nel 2016 fuori alla fase ai gironi. E nel 2017 ha vinto l’Europa League, con me. In sette anni, con quattro allenatori diversi, il miglior risultato è un quarto di finale: questa è l’eredità calcistica. C’è una ragione se Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Juventus arrivano sempre in fondo e qualche altra squadra arriva ogni tanto: la mia Inter, o il Monaco un anno fa”.

LASCERO’ UNA SQUADRA PIU’ FORTE – Il tecnico portoghese guarda avanti e si rivolge anche ai tifosi: “Sono in piena sintonia con la proprietà e siamo d’accordo su tutto, a cominciare dagli investimenti. Quando lascerò lo United, chi mi succederà troverà giocatori con diverse qualità, forza e mentalità rispetto a quelli che ho ereditato io. Ai tifosi dico che sono tifosi, e hanno il diritto di avere le loro opinioni. Ne ho incontrati tanti che in questi giorni mi hanno detto che siamo stati sfortunati. Capiscono il calcio, capiscono il momento”. Un momento reso più complesso dai successi del Manchester City: “Negli ultimi sette campionati sono sempre arrivati nei primi quattro posti. Hanno una base: David Silva, Fernandinho, Otamendi, Aguero, Sterling e De Bruyne sono giocatori arrivati negli anni passati, non negli ultimi due anni. Questa è l’eredità calcistica. Guardiamo a chi abbiamo venduto noi nella scorsa estate: dove giocano oggi? Stanno ancora giocando? Sono felice di quello che ho visto nei miei giocatori dopo la sconfitta con il Siviglia: ho visto gente frustrata, triste. Ma non c’è tempo per restare in lutto”.

ERO UN SIGNOR NESSUNO – Nonostante la frase su uno United più forte al momento del suo ipotetico addio, Mourinho non sta assolutamente preparando l’uscita di scena, anzi, rilancia: “Non scapperò, non sparirò, non ho paura delle mie responsabilità. A vent’anni ero solamente il figlio di qualcuno, nel calcio ero un signor nessuno. Ora ho 55 anni e ho fatto quello che ho fatto grazie al lavoro, al talento e alla mentalità. So che sono stati anni difficili quando io vincevo tutto e la gente era stanca di me. Ora passo dieci mesi senza vincere ed è il loro momento per essere felici. Ho battuto Liverpool e Chelsea in campionato e perso con il Siviglia in Champions: ora tocca agli altri essere felici. Ma per quella che è la mia formazione religiosa, ho imparato che bisogna essere contenti della felicità altrui anche quando si tratta dei tuoi nemici”.