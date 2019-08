Flamengo, rilancio per Balotelli

Il Manchester United sceglie il pugno di ferro con Romelu Lukaku. Il centravanti belga, rimasto ad allenarsi per due giorni consecutivi con le giovanili dell’Anderlecht anziché fare rientro al centro dei Red Devils, verrà multato di 400 mila sterline. Prosegue quindi il braccio di ferro tra il club inglese e il 26enne attaccante, oggetto del desiderio di Inter e Juventus.

Continua il corteggiamento del Flamengo nei confronti di Mario Balotelli: il club brasiliano, secondo il quotidiano spagnolo Marca, è pronto a offrire 15 milioni (5 e mezzo per 18 mesi, più 10 alla firma) all’attaccante, ma non solo: è disposto a trovare spazio nel Boavista – formazione che milita nel campionato di Serie D – anche al fratello Enock, pure lui attaccante di ruolo. Supermario sta valutando l’offerta del club verdeoro, e la possibilità di portare con sé in Brasile il fratello potrebbe rappresentare un incentivo ad accettare il Flamengo.