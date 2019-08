Superato Van Dijk

United-Maguire, ci siamo. Il 26enne difensore del Leicester è a un passo dal vestire la maglia dei Red Devils. E sarà un trasferimento record perché il Manchester verserà nelle casse delle Foxes ben 93 milioni di euro, la cifra più alta mai pagata per un difensore.

Il mercato inglese in entrata chiude l’8 agosto e così siamo alle strette finali. Il Leicester ha tempo fino a lunedì per dare una risposta definitiva ma intanto c’è un chiaro segnale di come la fumata bianca sia imminente: Maguire infatti non compare nel video delle Foxes che annuncia la numerazione della squadra per la nuova stagione. Nel caso l’affare andasse a buon fine l’inglese diverrebbe il difensore più caro della storia del calcio, superando Virgil van Dijk, passato un anno e mezzo fa dal Southampton al Liverpool per 85 milioni. E c’è da ricordare che, per rinforzare il reparto arretrato, lo United in questa sessione di mercato ha già speso 55 milioni per Aaron Wan-Bissaka dal Crystal Palace.