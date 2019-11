Il tweet incriminato

– Una giornata di squalifica, 50.000 sterline di multa (circa 58.000 euro) e corsi di formazione obbligatoria. La Football Association (FA) ha così punito il centrocampista offensivo del Manchester City, Bernardo Silva, per il tweet nei confronti del compagno di squadra, Benjamin Mendy, giudicato di stampo razzista.

La federazione era intervenuta dopo che Bernardo Silva ave apostato un tweet con contenuti ritenuti discriminatori ai danni del compagno di squadra Benjamin Mendy. Nel tweet dello scorso 22 settembre, si vede una foto di Mendy da piccolo, accanto al logo dei cioccolatini spagnoli “Conguitos”, accompagnata da un emoticon sorridente con la scritta “Indovina chi?”. Silva aveva rimosso il post che però non era sfuggito all’associazione anti-razzista ‘Kick it Out’ che ne aveva segnalato il contenuto alla Football Association.

Inutile la difesa di Silva e di Mendy

“L’attività sui social media del centrocampista del Manchester City il 22 settembre 2019 ha violato la regola E3 (1) della FA, in quanto offensiva e/o impropria, costituendo una “violazione aggravata”, definita dalla Regola E3 (2) della FA, in quanto includeva riferimenti, espressi o impliciti, alla razza e/o al colore e/o all’origine etnica”, si legge in una nota della FA. Silva, nel giorno del tweet in questione, aveva commentato sui social: “Non posso nemmeno scherzare con un amico al giorno d’oggi… Ragazzi…”. Lo stesso giocatore aveva poi scritto alla FA esprimendo il proprio rammarico per l’accaduto, e anche Mendy aveva spiegato di non aver rilevato nessuna offesa personale. Tutto inutile: la FA lo ha ritenuto un comportamento razzista e ora Bernardo Silva salterà il match casalingo contro il Chelsea del prossimo 23 novembre in Premier League.