ZURIGO – Nessun blocco del mercato in entrata e in uscita, ma un’ammenda di 370.000 franchi svizzeri. Questa la sanzione inflitta al Manchester City dalla Fifa. Il comitato disciplinare della Federcalcio internazionale ha sanzionato il club inglese “per violazioni relative al trasferimento e al tesseramento di giocatori di età inferiore ai 18 anni”. Il club campione d’Inghilterra ha violato “l’articolo 19 del regolamento Fifa relativo allo status e al trasferimento dei giocatori. Il comitato disciplinare ha preso atto dell’ammissione delle responsabilità da parte della società e ha sanzionato il club con un’ammenda di 370’000 franchi svizzeri”.

Nel comunicato la Fifa sottolinea che “la protezione dei minori è un elemento chiave nel quadro normativo generale relativo al trasferimento di giocatori e l’applicazione effettiva di queste regole è fondamentale, come è stato confermato in varie occasioni dalla Corte Arbitrale per lo Sport”.



