“Dispiace per Laporte ma deve guardare avanti”

– “Abbiamo la grande opportunità di fare qualcosa di speciale, ci faremo trovare pronti”. A due giorni dalla finale di coppa di Lega, Pep Guardiola è fiducioso. La vittoria a Madrid ha restituito entusiasmo e il tecnico dei Citizens pregusta la possibilità di alzare il 29° trofeo in carriera, 8° sulla panchina del Manchester City con cui, tra l’altro, ha vinto le ultime due edizioni delle manifestazione: “Ci attende una grande partita. L’Aston Villa è un club glorioso: vanta una Coppa dei Campioni e ha una storia fantastica alle spalle. E’ una squadra organizzata e ha un portiere con grande esperienza come Pepe Reina. Noi, però, siamo preparati sua mentalmente che tatticamente”.

Guardiola dovrà rimediare all’assenza di Aymeric Laporte che, a causa dell’infortunio al bicipite femorale rimediato mercoledì sera, dovrà star fuori per circa tre settimane. Nel frattempo, oltre alla finale contro l’Aston Villa, salterà anche il derby con lo United dell’8 marzo e il ritorno con il Real. Dovrebbe rientrare per la sfida con il Liverpool del 5 aprile: “Sfortunatamente è successo dopo che è stato già fuori per 4-5 mesi”, sottolinea Guardiola. “La vita non è facile ma da sempre nel mondo sopravvive chi sa gestire i momenti no. Così è e dobbiamo accettarlo. Lavorerà sodo per tornare quanto prima”. La buona notizia per il tecnico catalano è che si avvicina l’ora del rientro di Leroy Sané, che stasera sarà in campo con la seconda squadra.

“Non sono un genio, sbaglio spesso anche io”

Nel frattempo Guardiola rispedisce al mittente gli elogi per la vittoria al Bernabeu che, di fatto, ha spianato ai Citizens la strada verso i quarti di finale di Champions: “A Madrid è andata bene. La linea fra vincere e perdere è sempre molto sottile. Non merito di essere esaltato per le mie scelte. Non è che l’allenatore che vince è un genio e quello che perde è un incapace, non funziona così. Mercoledì le cose hanno funzionato ma tante volte faccio dei cambi e non funzionano… Non credo in queste cose. Il margine di errore in una competizione come la Champions è minimo. Se Ramos prende la palla e il Real segna il secondo gol allora io sarei stato un disastro e Zidane sarebbe stato perfetto. I piccoli dettagli fanno la differenza. A volte si meriterebbe di vincere, ad esempio, ma non si riesce a centrare l’obiettivo. Pensiamo a restare concentrati perché la stagione è ancora lunga. Ci aspettano tante gare prima del ritorno con il Real: lo Sheffield Wednesday in FA Cup e il derby e poi il Burnley in campionato. Non possiamo distrarci un attimo”.