“Grazie del vostro supporto”

Sono appena 114 i tifosi del Manchester City che hanno assistito, lo scorso 18 settembre, al match di Champions League della loro squadra del cuore contro lo Shakhtar Donetsk, vinta per 3-0. Uno sforzo non solo economico perché queste persone, per raggiungere lo stadio Oblasny SportKomplex Metalist di Charkiv, hanno percorso oltre 4000 km. E allora Pep Guardiola li ha voluti ringraziare pubblicamente con una lettera e con una sorpresa finale.

“Mercoledì 18 settembre 2019 tu e altri 113 tifosi avete fatto un lungo viaggio per vederci giocare contro lo Shakhtar Donetsk in Ucraina e io voglio cogliere questa occasione per ringraziarvi – si legge nella lettera scritta da Guardiola e pubblicata da un tifoso su Twitter -. Siamo stati molto contenti di aver iniziato il nostro percorso in Champions League con una vittoria. Abbiamo giocato contro un avversario difficile ma lo abbiamo affrontato bene, controllando il gioco e meritando la vittoria – prosegue il tecnico catalano -. Avere il vostro supporto in partite come queste vuol dire tanto e, come dico sempre, noi non siamo niente senza i nostri tifosi”. Poi la sorpresa finale: “Per ringraziarvi, vorremmo invitarvi nell’area ospitalità del City per il match di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk il prossimo 26 novembre 2019. A nome dei giocatori e dello staff, vorrei ringraziarvi ancora per il vostro incredibile supporto”. Lo sforzo è stato ripagato.