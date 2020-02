MANCHESTER – Dopo la vittoria di mercoledì contro il West Ham, il Manchester City è atteso dal big match sul campo del Leicester, terzo in classifica a -4 dalla squadra di Guardiola. L’allenatore dei Citizens, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla situazione: “David Silva, Sterling e Sané sono pronti per rientrare, anche se ancora non al 100 per cento. Il Leicester è una squadra molto organizzata, che mi impressiona. E’ bello vederli giocare assieme ed è bello che nel calcio inglese ci siano dei tecnici come Rodgers”.

“Esclusione dalle Coppe? Non è ancora finita”

Il tecnico spagnolo è tornato anche a parlare dell’esclusione del City dalle competizioni europee per due anni decisa dalla Uefa per violazioni del fair play finanziario: “Non possiamo cambiare la testa delle persone, né quello che pensano, però so come lavora il club e sono orgoglioso di quello che facciamo tutti assieme. Abbiamo costruito tutto giorno dopo giorno, senza l’aiuto di nessuno. Adesso presenteremo l’appello e vedremo come andrà a finire, di certo non è ancora detto l’ultima parola”.









