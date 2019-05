Il Manchester City si conferma campione d’Inghilterra. La squadra di Pep Guardiola ha conquistato il secondo titolo di fila in Premier League vincendo in casa del Brighton per 4-1. Al Liverpool di Jurgen Klopp, secondo a un punto, non basta quindi la vittoria casalinga con il Wolverhampton per colmare il gap. I ‘Citizens’ chiudono a quota 98 punti e mettono così in bacheca il sesto titolo della loro storia nel campionato inglese, il secondo sotto la guida del tecnico catalano dopo quello di un anno fa. La vittoria decisiva del City è firmata da Aguero (28′), Laporte (38′), Mahrez (63′) e Gundogan (72′). Per il Brighton, il momentaneo vantaggio nel primo tempo è stato siglato da Murray (27′). Magra consolazione per il Liverpool, in ogni caso finalista in Champions col Tottenham, è il successo di Anfield per 2-0 firmato con una doppietta da Mané (17′ e 81′).

