Tre stories su Instagram per raccontare la sua versione e fare chiarezza. Fedez rompe il silenzio e dalla Polinesia, dove è in vacanza con sua moglie Chiara Ferragni, si difende, dopo il post apparso qualche giorno fa sulla pagina Facebook del collettivo ‘Deliverance Milano’ (e poi rimosso) contro i vip che non lanciano la mancia ai rider che consegnano il cibo a domicilio. Il rapper, assieme alla moglie e ad altri personaggi dello showbiz, era finito è nella ‘blacklist’ del collettivo che annoverava “tutte le star e i vip che regolarmente ordinano con le app e non lasciano la mancia a nessun fattorino, nemmeno in caso di pioggia”.

