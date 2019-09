Mamme in corteo a Ustica. Insieme ai loro figli scenderanno in piazza domani per protestare contro “un diritto negato”, quello all’istruzione. Nell’isola del Palermitano mancano il personale Ata e alcuni insegnanti e così la scuola resta chiusa. Niente lezioni per i 115 studenti di ogni ordine e grado costretti a restare a casa. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un continuo indebolimento della nostra istituzione scolastica. I motivi sono tanti, troppi per la nostra piccola comunità”, dicono i consiglieri di minoranza di Ustica, Renato Mancuso, Vittoria Salerno e Tania Licciardi, che oggi hanno depositato una richiesta. “Chiediamo un consiglio comunale straordinario e urgente in seduta aperta perché la nostra comunità non è più disposta a tollerare che venga negato uno dei diritti fondamentali della Costituzione: ‘La scuola è aperta a tutti”https://www.adnkronos.com/” dicono.

