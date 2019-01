“Dobbiamo creare sempre più occasioni per far dialogare scuola, mondo accademico-scientifico, manager e aziende per innovare i percorsi di scelta della formazione, dell’inserimento in azienda coniugando passioni dei giovani, necessità e opportunità del mercato e del territorio”. Così Sandro Caporale, presidente Manageritalia Friuli Venezia Giulia e condirettore Confartigianato Servizi regionale, è intervenuto all’incontro ‘Manager o non Manager? Passioni, studi e lavoro… come scegliere il nostro futuro’, organizzato ieri sera da Manageritalia Friuli-Venezia Giulia all’Area Science Park di Trieste.

Fonte