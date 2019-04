Ha partecipato a Pechino Express arrivando fino alla finale, voleva partecipare a L’Isola dei Famosi ma alla fine non è stato trovato un accordo ed ora ha detto no al Grande Fratello, nonostante Barbara d’Urso la volesse nel cast. Di chi sto parlando? Ovviamente della mamma più discussa degli ultimi mesi, Fariba Tehrani.

La mamma di Giulia Salemi ha infatti rifiutato di partecipare alla sedicesima edizione del Grande Fratello per amore della figlia, che non ama molto la sovraesposizione della madre. “Ho detto no al Grande Fratello di Barbara d’Urso per amore di Giulia“, ha confessato al settimanale Spy.

Qualora Fariba avesse accettato di mettersi in gioco avrebbe trovato nella casa Ivana Icardi, Kikò Nalli, Cristian Imparato, Mila Suarez, le sorelle Fabrizia e Francesca De Andrè, Serena Rutelli, Angela Losito, Daniele Del Moro, Audrey Chabloz, Erica Piamonte e Ambra Lombardo.

Grande Fratello 16, le previsioni di share

Durante la conferenza stampa, Barbara d’Urso ha dichiarato che il Grande Fratello deve cercare di fare intorno al 16%, la media dell’edizione appena conclusa de L’Isola dei Famosi.