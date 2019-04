Si è recata a trovare la figlioletta affidata dal tribunale dei minori a una casa famiglia, e approfittando di un momento in cui è rimasta sola si è allontanata portando con sé la bambina. E’ accaduto stamane in una comunità gestita da religiose a Meta di Sorrento (Napoli).

Le ricerche condotte in una vasta zona dalle forze dell’ordine finora non hanno dato esito. La piccola, di 3 anni, era stata tolta alla madre – una nomade senza fissa dimora – per le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui viveva.

La mamma aveva il diritto di incontrarla una volta alla settimana, e stamane, durante una di queste visite, ha portato via la piccola.