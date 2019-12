Cinque punti per raccontare quel giorno. “Per me stessa. Faccio questo post unicamente per me stessa” scrive il consigliere comunale di Sondrio Francesca Gugiatti sulla sua bacheca Facebook, raccontando “ciò che ho sentito” al pronto soccorso di Sondrio. “Delle chiacchiere delle persone che giudicano, criticano e offendono senza sapere poco mi interessa” scrive nel post. Davanti alle urla strazianti della madre, la figlia di cinque mesi era morta, qualcuno tra i presenti si sarebbe lamentato per il chiasso e la confusione, insultando la donna d’origine nigeriana con il termine ”scimmia” e affermando che la perdita di un figlio non sarebbe poi così importante per gli africani perché “tanto ne sfornano uno all’anno”.

