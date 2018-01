'Mamma mia!' fa il pieno e il Sistina si prepara già per ottobre 2018

Cresce senza sosta il successo del musical Mamma Mia!, la grande produzione interamente italiana che ha già messo a segno, ad oggi, 102.570 spettatori. Dalle anteprime estive in luoghi di grande storia e bellezza al tour invernale nei teatri delle principali città italiane, un tam tam ha scatenato tappa dopo tappa una vera e propria caccia al biglietto, con date ormai ovunque sold out, come sta accadendo al Sistina di Roma, dove il musical durante le feste natalizie ha fatto il pieno di consensi e sarà in scena con tutto esaurito fino a domenica 7 gennaio. L’accoglienza nella Capitale è stata talmente calorosa che, proprio per far fronte alla grande richiesta di pubblico, il Sistina aprirà con ‘Mamma Mia!’ l’11 ottobre 2018. Biglietti in vendita già a partire da oggi anche per la nuova stagione.

Dopo Roma, il tour proseguirà fino a febbraio toccando (sempre con sold out) Udine, Genova, Livorno, Modena, Parma, Bologna e Lugano. Ecco in numeri l’expolit: 79 le repliche fin qui (di cui 31 al Sistina di Roma); 4.136.425 euro l’incasso totale (di cui circa la metà al Sistina); 102.570 gli spettatori registrati fino ad oggi (di cui 43.036 al Sistina di Roma).

Questa commedia musicale, proposta per il pubblico italiano a quasi 10 anni dal film con Meryl Streep, ha un allestimento altamente spettacolare e tecnologico. Impossibile infatti non vivere pienamente le atmosfere tipiche di una incantevole isoletta del Mediterraneo, grazie all'ambientazione con un pontile sospeso su vera acqua di mare, con una barca ormeggiata e un vero bagnasciuga. A rendere tutto più reale, gli 11mila litri di acqua in scena, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e le cascate di bouganvillea.