Ieri sera sul red carpet degli MTV Video Music Awards, Maluma ha rivelato di voler collaborare con Shawn Mendes. Il cantante colombiano ha fatto una gaffe, parlando al femminile del collega, ma si è subito corretto.

Nulla di grave, soprattutto visto che Maluma non è statunitense, ma la cosa non è sfuggita agli utenti dei social, che hanno commentato in modo ironico l’accaduto.

“Progetti? Continuerò a fare musica, molta musica, musica underground, musica commerciale. Sto provando a fare questo tipo di crossover con diversi artisti, molte collaborazioni. Voglio far parte di ogni movimento.

Io voglio collaborare con Shawn Mendes, penso che lei sia… lui sia super talentuoso e sarebbe bello avere Shawn Mendes e Maluma in un canzone per unire le culture, quindi penso che potrebbe essere molto bello. Non l’ho ancora visto stasera, ma se lo vedrò gli darò un grosso abbraccio “.

Approvo questa collaborazione, a patto che ne esca un video del genere…



Did he say “she” to Shawn first before correcting to “he”? 😦 — Carlos (@zpdcrls) 21 agosto 2018

MALUMA HA DETTO CHE VORREBBE COLLABORARE CON SHAWN.

PAPI, CHIEDILO ADESSO#VMAs — — ; 🍑 (@beerkians) 21 agosto 2018