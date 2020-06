Maluma

Nuova data per il concerto di Maluma, dopo i rinvii dovuti alle misure restrittive per contrastare la diffusione del CoronaVirus.

La superstar colombiana salirà sul palco del Mediolanum Forum Sabato 19 Giugno 2021 dando così la possibilità ai suoi fans Italiani di non rinunciare alla sua attesissima unica data Italiana.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Scopri tutti i dettagli:

➡️