Maluma lo prende.

Il cantante nel suo nuovo video musicale, El Prestamo, parla in italiano e dice: “Io non l’ho dato, lo prendo!”.La frase in spagnolo che appare nella clip però è: “Yo no lo dì, lo prestè (Io non l’ho dato, lo presto).”Probabilmente un errore di traduzione che ha fatto sorridere diversi fan del manzo colombiano, che ironizzando gli hanno dato del “passivo”.Maluma però ci tiene a ricordare…

Quando @maluma nel suo nuovo videoclip ufficiale TRADUCE “Yo no lo dì, lo prestè!” in ITALIANO dicendo “io non l’ho dato, LO PRENDO!”

NON SAI SE :

1) Ha tradotto male

2) E’ passivo e ci vuole dire che effettivamente lo prende!!@ElettraLamborM #uominiedonne #prestamo #amici17 pic.twitter.com/ELBvn6njq9 — Luca Cefalo (@Warringale) 9 marzo 2018

(minuto 00:38)

Maluma all’inizio del video di #ElPrestamo dice “Non l’ho dato, lo prendo” Que pasa Juan? 😂😂😂 — manu 🌻 (@jabeccaslove) 9 marzo 2018

Raga ora però ogni volta che ascolterò la canzone di maluma penserò al microfono e al “non l’ho dato, lo prendo”. — Totta (@Carrots94) 11 marzo 2018