Lo scorso ottobre hanno iniziato a circolare i rumor della rottura tra Maluma e la bellissima, Natalia Barulich, che poi è anche stata avvistata insieme a Neymar. Ma adesso il manzo colombiano è ancora single? Pare proprio di sì.

In un’intervista rilasciata ad Access Hollywood per promuovere il nuovo singolo Amor De Mi Vida, Malumone ha detto di essere libero. Il cantante ha specificato però che adesso sta bene da solo, perché vuole concentrarsi sulla carriera.

“In questo momento sono tornato single e sto bene. Diciamo che non sono alla ricerca dell’amore adesso e in questo momento della mia vita non ho la necessità di una relazione.

Sono troppo concentrato su ciò che sta accadendo in questo momento. Sto dando la mia energia a questa nuova canzone. Sto dando la mia energia alla mia carriera in questo momento. Non mi sento di voler avere una relazione ora. Non sono pronto adesso.

Certo che sogno l’arrivo della mia donna perfetta. Voglio dire, voglio avere una ragazza. Voglio sposarmi un giorno. Voglio avere una famiglia, è uno dei più grandi sogni nella mia vita, ma penso di essere troppo giovane per quello. Ho appena compiuto 26 anni e non mi sento pronto e poi anche se ho avuto diversi successi, la mia carriera è appena iniziata, non devo correre e fare tutto ora.

Quindi, naturalmente, un giorno troverò l’amore della mia vita, canterò questa canzone per lei, qualunque cosa sia, alla chitarra, e invecchierò con quella persona, ma proprio ora non è quello che voglio. Tutto arriverà quando sarà il momento”.