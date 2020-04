Nonostante la quarantena e l’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo, Maluma è sulla bocca di tutti grazie al lancio del suo nuovo singolo e alle dichiarazioni sulla sua situazione sentimentale. Adesso però il cantante colombiano e un suo collega sono stati travolti da uno scandalo sessuale. La modella Grettel Dorado, ha mosso pesanti accuse contro Maluma e Pipe Bueno. La ragazza ha raccontato di essere stata costretta ad avere un rapporto con entrambi dopo un concerto. I fatti risalirebbero a 4 anni fa dopo uno show di Maluma a Cancun, in Messico.

“Sono arrivata e lui era seduto sul letto in vestaglia e c’era Pipe Bueno. Abbiamo iniziato a parlare e ovviamente abbiamo iniziato a bere. Quel giorno ho avuto rapporti con Maluma.

All’epoca non sapevo cosa stavo facendo, non mi sentivo bene, mi sentivo usata, letteralmente delusa da tutto perché non me lo sarei mai aspettato da lui. Ovviamente non volevo, gli ho detto tutto il tempo che non volevo. Io ero attratta da lui, non da Pipe, ma mi ha costretto a stare con Pipe. Ho sempre detto di no.

Mia madre era minacciata, hanno detto che mi avrebbero ucciso se avessi parlato. Mi sento come se fossi un’altra vittima”.