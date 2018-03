Qualche giorno fa Marc Anthony ha “baciato” Maluma mettendo però la sua mano sulla bocca del cantante colombiano.

Questo gesto è bastato per far impazzire i fan e scatenare l’ira degli haters.

Secondo quanto riporta E!News il gesto dei due cantanti avrebbe scatenato moltissimi commenti omofobi, commenti ai quali Maluma avrebbe risposto con un messaggio dolce per il suo amico e collega: “Io ti amo @marcanthony”.

Maluma dopo il quasi bacio ha anche scherzato durante un’intervista:

“Come bacia Marc? Io non lo so, non mi ha ancora dato un vero bacio. E in realtà lo voglio, ma non si è lasciato”.

Il “bacio” invece non è piaciuto a Alicia Machado, modella venezuelana ed ex Miss Universo: “Accidenti, sono così oltre che ora finiscono a baciarsi tra uomini? Comunque…”

Caro Maluma, se vuoi scherzare anche con me, io sono qui…