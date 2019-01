Chi segue Maluma su Instagram (…e se non lo seguite correte a rimediare!) si sarà sicuramente accorto che è da circa una settimana che gira con un paio di stampelle. Come mai? Il motivo è stato spiegato proprio oggi dal cantante che su Instagram Stories ha chiesto un supporto morale ai fans.

“Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto in questo periodo della mia vita. Ho avuto per circa otto mesi un legamento rotto nel mio ginocchio destro e con questo problema ho fatto tutta la mia tournée Fame in giro per il mondo. Ora mi sono operato ed è importante per me concentrarmi sulla guarigione per recuperare il 100% della mia forma fisica e dare il massimo. Il 2019 sarà il mio anno. Vi chiedo una piccola preghiera che sicuramente mi riempirà di molta motivazione. Grazie per essere eccezionali con me e per avermi augurato una pronta guarigione”.