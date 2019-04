L’anno scorso il calciatore argentino Leo Parraguez ha fatto una rivelazione piccante su Maluma. Secondo il biondino, il cantante gli avrebbe fatto una proposta. Ovviamente Maluma non ha mai risposto alle affermazioni di Leo.

“Ho avuto degli scambi con un artista famoso. Lui vuole dormire con me e vorrebbe vedere le mie foto private, penso sia gay. Mi manda messaggi privati chiedendomelo spesso. Per adesso non so se posso condividere questa esperienza e dirvi di chi si tratta. Ok, lo dico, Maluma vuole il mio coso. Vuole dormire con me! Per dormire intendo altro. Ma capite? Riuscite a crederci? Adesso l’ho detto”.

Oltre a Leo, anche le attrici Laurita Fernández e Jimena Barón hanno rilasciato dichiarazioni bislacche sulla presunta bisessualità del cantante colombiano. Lui però non sembra essersi infastidito ed ha risposto: “Non mi dà assolutamente fastidio quando dicono che sono gay e quando dicono cose simili. Davvero, non mi innervosisco affatto”.

In queste ore il profilo CelebrityXposed ha pubblicato 3 brevi clip in cui si vede quello che sembra Maluma insieme a due ragazzi. I video incriminati pare però che risalgano a diversi anni fa (i fan parlano di un periodo che va dal 2014 al 2015).

(Qui per vedere i filmati bollenti finiti su Twitter poco fa)

Io dopo aver visto le clip…



Le previsioni della veggente e astrologa, Mhoni Vidente si avvereranno? La donna lo scorso dicembre ha dichiarato: “Lui in realtà è gay, lo è segretamente per adesso. Mi ricorda Ricky Martin, quando 8 anni fa si ritirò in Tibet per un anno. Poi tornò e fece il suo famoso coming out. Così farà lui nel 2019, dopo una pausa anche Maluma si dichiarerà omosessuale. Lui dirà di essere gay, proprio come ha fatto il suo amico e collega. Non c’è niente di strano o di male in questo. Farà un bel apsso e darà un bellissimo messaggio ai suoi fan e al mondo intero.”