Maltrattamenti sui disabili, otto arresti a Venosa

POTENZA – Maltrattamenti “ripetuti” e “violenti” sugli ospiti, tutte persone con disabilità, avvenivano all’interno di una struttura per la riabilitazione a Venosa, in provincia di Potenza, gestita dai Padri Trinitari. Lo hanno accertato le indagini portate avanti per diversi mesi dai carabinieri dei Nas, che hanno soprannominato l’operazione “Riabilitazione invisibile”.

Tra le persone coinvolte, a vario titolo, negli episodi accertati dagli investigatori ci sono dipendenti del centro riabilitativo, ma anche medici e un religioso. Quindici in tutto le misure cautelari: otto persone sono state arrestate e messe ai domiciliari. E sempre stamattina sono stati eseguite altre sette misure, cinque divieti di dimora e due interdizioni dalla professione medica.