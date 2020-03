Il maltempo che ieri ha interessato le regioni settentrionali con numerose nevicate sulle Alpi, qualche pioggia e il rinforzo dei venti di Bora e Grecale ora si sposta verso il Centro-Sud. Nel frattempo comincia ad avanzare un campo di alta pressione che nei prossimi giorni conquisterà l’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi, ultimo giorno di marzo, il tempo lentamente migliorerà al Nord con cessazione delle piogge e schiarite via via più ampie, soprattutto nel pomeriggio. Al Centro-Sud la perturbazione fredda sospinta da venti forti settentrionali attraverserà un po’ tutte le regioni, concentrandosi soprattutto sugli Appennini, provocando rovesci, temporali e nevicate a quote molto basse.

