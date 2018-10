Un morto per maltempo a Napoli. Un 21enne della provincia di Caserta stava camminando a piedi in via Claudio, nel quartiere di Fuorigrotta, quando è stato investito da un albero probabilmente sradicato dal forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo campano da questa notte.

I carabinieri, dopo una segnalazione, lo hanno trovato esamine al suolo e hanno chiamato il 118; inutile la corsa all’ospedale San Paolo.

Vento forte, cade un albero al Rettifilo, illeso uomo a bordo di uno scooter

A Napoli ci sono raffiche di vento di eccezionale intensità . I centralini dei vigili del fuoco sono presi d’assalto per centinaia di richieste di intervento legate a caduta di alberi o cornicioni pericolanti. Secondo il sito delle previsioni meteo dell’Aeronautica militare, a Napoli si registrano raffiche fino a 130 chilometri orari.

Vento forte, crolla un lampadario sotto i portici di Palazzo San Giacomo, nessun ferito

Chiuso il sito archeologico di Pompei.