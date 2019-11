Non sembra accenni a migliorare la situazione meteo. Le forti piogge, dopo aver investito nella notte il Nordovest, si stanno muovendo gradualmente verso il resto del Nord e al Centro. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso per la giornata di oggi allerta rossa in alcuni settori del Veneto, allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su molte aree di Veneto, Liguria e zone interne e costiere toscane. Valutata, infine, allerta gialla su Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, su gran parte dell’Emilia-Romagna, su parte della Lombardia e sui settori rimanenti di Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Liguria.

